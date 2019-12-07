شكرا لمتابعة خبر عن خبير ومحلل عسكري موالي للمجلس الانتقالي " يدعو "الانتقالي" إلى وضع "كمائن" لقوات الشرعية ومنعها من التقدم نحو العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الخبير والمحلل العسكري الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، إلى وضع كمائن لمنع تقدم أي قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال العميد خالد النسي، والذي تستضيفه قناة "الحدث" باستمرار، في حسابه على "تويتر" إن "وضع الكمائن على الطرقات هي الأفضل لنا وستكون وبال على الغزاة من خارج حدود الجنوب".

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وأضاف النسي "دائماً الأرض تقاتل إلى جانب لأهلها وهؤلاء غزاه ويجب قتالهم بكل الطرق الممكنة".

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واعتبر النسي أن "كل شبر على أرض الجنوب سيكون إلى جانبهم لأن الأرض ترفضهم ولا يجب أن نعطيهم الفرصة ليوصلوا إلى مدننا ويرعبون أهلنا".

وفي سياق متصل ، اندلعت مواجهات في مديرية أحور بمحافظة أبين، الخميس، بين وحدات من "الحماية الرئاسية" الموالية للحكومة وقوات تابعة لـ"الانتقالي" أدت إلى مقتل القيادي في المقاومة الجنوبية سالم عوض الساحمي فضلاً عن سبعة آخرين من قوات "الانتقالي"، بحسب "أسوشيتدبرس" الاميركية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أوضح في تصريح نشر، الجمعة، أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، "وفق بنود اتفاق الرياض".

ووقعت الحكومة و"الانتقالي" في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية السعودية، ويقضي بعودة التحكومة لتطبيع الأوضاع الناجمة عن مواجهات اغسطس الماضي بين الطرفين، كما تضمن الاتفاق ترتيبات عسكرية وأمنية يشرف عليها التحالف العربي بقيادة المملكة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.