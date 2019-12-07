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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" الحوثي يقع بخطأ فادح وضعه في موقف محرج جدا
وقع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في خطأ فادح، عندما ذكر أن سفينة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية كانت متجهة إلى " ميناء الرياض".
وفي التغريدة التي نشرها على حسابها في تويتر، هاجم، رئيس ما يسمى باللجان الثورية، هاجم، الحرس الثوري الايراني، وقال إنه يتحمل المسؤولية عن تلك القرصنة، التي قامت بها البحرية الأمريكية، كونها تعمل على استمرار التحالف بقتل اطفال اليمن.
جديد اب برس :
وقال الحوثي في تغريدته التي وردت غير متناسقة أو مفهومة :" ندين اعتراض المارينز سفينة السلاح المتجهة ميناء الرياض والتي تحمل اجزاء من الصواريخ والقنابل الموجهة كدفعة اولى من صفقة السلاح التي عرضها ترامب"
وأضاف :" نعتبرهذه العملية قرصنة بحرية أمريكية
يتحمل الحرس الثوري الفارسي مسؤوليتها لاستمرار تحالف العدوان بقتل اطفال اليمن".
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