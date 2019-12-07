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عدن - ياسمين التهامي - اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ... صورة لعلي محسن الأحمر في القاهرة

أثارت صورة لنائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر تم إلتقاطها في العاصمة المصرية القاهرة أثناء تواجده فيها جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في النائب علي محسن وسلطان البركاني والسفير مارم وآخربن والنيل خلفهم .

جديد اب برس :

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وقال ناشطون كان الأحرى بالأحمر ان يزور الجرحى لا المسئولين وتوزيع المكرمات عليهم.

وأقام نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،مساء امس ،مأدبة عشاء ،لقيادة سفارة بلادنا في جمهورية مصر العربية بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، وذلك على هامش زيارته الخاصة التي يقوم بها حاليا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وثمن ناىب الرئيس الجهود التي تبذلها القيادة الشرعية لبلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل تعزيز دور السفارات والجاليات اليمنية في الخارج وبما يسهم في تعزيز جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي على مؤسساتها..معبراً عن شعوره بالارتياح للمهام التي تقدمها البعثة الدبلوماسية اليمنية في القاهرة للمواطنين في ظل التزايد المستمر لأبناء الجالية اليمنية.

وقدم جزيل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة التسهيلات الممنوحة لابناء الجالية اليمنية وموقف مصر الدائم والثابت تجاه دعم الشرعية الدستورية ومحاربة الانقلاب.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب ، بالجهود التي تقوم بها السفارة في هذه الظروف العصيبة التي تمر به بلادنا نتيجة نزوح عشرات الآلاف من اليمنيين إلى مصر جراء الإنقلاب الحوثي..مشيراً الى ان مصر كنانة الله في الأرض ،ودور مصر في اليمن باق في الوجدان ومغروس في النفوس والعقول ومرئي في صفحة التاريخ .

وعبر السفير مارم باسمه ونيابة عن البعثة الدبلوماسية لبلادنا عن تقديره الكبير لهذه الدعوة الكريمة من ناىب الرئيس..مشيداً بما يقدمه الأشقاء في جمهورية مصر العربية من تسهيلات ومميزات لأبناء الجالية المقيمين في وطنهم الثاني مصر..معتبراً بأن هذا التعاون يأتي نتاجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والقيادتين التاريخيتين .