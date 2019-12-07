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عدن - ياسمين التهامي - "الاسماء" 4 شخصيات موالية لجماعة الحوثي في مناصب رفيعة ... المشاط يصدر قرارات بتعيينات جديده

صدر اليوم قرار رئيس ما يسمي بـ"المجلس السياسي الأعلى" بتعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى: – جمال فضل صايل حيدرة الردفاني.

– مسعد قايد علي حسين الغرباني. جديد اب برس : Advertisements – عبدالقادر طاهر سالم ناصر الجنيدي. – عبدالسلام ثائب عبده نعمان.

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