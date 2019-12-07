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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة قيام مخمور بإطلاق النار على راقصة في إحدى حفلات الزفاف بولاية أوتار براديش الهندية.

وبحسب ما أوردتھ الصحیفة فإن المخمور قتل الراقصة التى تُدعى “ ھینا“ لتوقفھا عن الرقص بین أ

ثارت حالة من الفوضى في الحفل وصعد أحد المتواجدین خشبة المسرح لتھدیدھا.

وقع الحادث بولایة ”أوتار برادیش “ حیث كانت ”ھینا“ صاحبة الـ ٢٢ً عاما ترقص على المسرح بصحبة راقصة

أخرى تُدعى ”ناینا“ في حفل زفاف أحد زعماء الولایة ، عندما أطلق أحد المدعوین النیران علیھا.

نُقلت الراقصة إلى المستشفى في حالة حرجة حیث أصیبت بجروح في فكھا ، لكن تقاریر الأطباء أكدت استقرار

حالتھا، كما ألقت الشرطة القبض على الشخص الذي أطلق علیھا النار.

یُذكر أن عملیات إطلاق النار المتعمدة شائعة نسبیًا في حفلات الزفاف في الھند ، حیث غالبًا ما یُحضر الضیوف

البنادق لإطلاق النار في الاحتفال. شاهد الفيديو هنــــــــــــا جديد اب برس : Advertisements

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