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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية تخرج عن صمتها وتباغت ترامب والشعب الامريكي بهذا الرد وباللغة الانجليزية ردا على جريمة فلوريدا التي ارتكبها ضابط سعودي وقتل 3 امريكان

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