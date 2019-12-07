شكرا لمتابعة خبر عن يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا..ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا..ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء

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كانت هذه تفاصيل خبر يمنية تتوسل لمشرف حوثي عدم الاقدام على هذا الفعل الفاضح والمحرم شرعا..ردة فعل المشرف لم تخطر على بال احد وصعقت كل يمني وهزت وجدانهم واجبرتهم على البكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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