شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..السعودية تضبط المخالفين والمتسللين من الحدود وتعلن رسميا ترحيل اكثر من 100 الف مغترب يمني مع عائلاتهم..وشرعية الفنادق لا تجروء على كلمة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..السعودية تضبط المخالفين والمتسللين من الحدود وتعلن رسميا ترحيل اكثر من 100 الف مغترب يمني مع عائلاتهم..وشرعية الفنادق لا تجروء على كلمة واحدة

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