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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة..السلطان قابوس يباغت اليمنيين ويقهرهم بقرار جائر وظالم سيكون نكبة كارثية على اليمنيين رغم ان كل اليمنيين يعتبرون قابوس افضل حاكم عربي ( نص القرار)

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