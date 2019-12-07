شكرا لمتابعة خبر عن ضابط أمريكي رفيع يخرج عن صمته ويكشف مفاجأة كبيرة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية.. السلاح المستخدم وسر الرسالة الأخيرة قبل التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط أمريكي رفيع يخرج عن صمته ويكشف مفاجأة كبيرة في هجوم الضابط السعودي على القاعدة الأمريكية.. السلاح المستخدم وسر الرسالة الأخيرة قبل التنفيذ

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