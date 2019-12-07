بالصور.. مكتب الأوقاف بتعز يقييم حفلاً تكريمياً للمدارس في فعالية الإذاعة المدرسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز صباح اليوم السبت وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، حفلاً تكريمياً لجميع المدارس المشاركة في فعالية الإذاعة المدرسية التنافسية الخاصة بالوقف، تحت شعار "التعريف بالوقف ومقتضياته وحرمة الإعتداء عليه" والذي جرى تنفيذه في منتزة التعاون السياحي وسط المدينة.



وفي الحفل التكريمي الذي نظمه المكتب الإعلامي لمكتب الأوقاف، رحب مدير عام مكتب الأوقاف بتعز القاضي خالد البركاني في كلمة له بالحاضرين جميعاً كلاً بإسمه وصفته ، مشيداً بالروح التنافسية التي قدمها المشاركين من طلاب وطالبات المدارس المستهدفة في فعالية الإذاعة المدرسية التنافسية وتمكينهم من تقديم نموذجاً رائعاً في الفعالية من خلال معرفة الوقف ومقتضياته وحرمة الإعتداء عليه.

وقال البركاني عملنا جاهدين بمكتب الأوقاف والإرشاد في نشر معرفة الوقف وأهميتة ومقتضياته وأركانه وحرمة الإعتداء عليه في أوساط المجتمع المحلي وطلاب المدارس والمساجد بعد أن كان الوقف مغيب تماماً لدى كافة شرائح المجتمع المحلي ، إبتدءاً من عمل العديد من الفلاشات التمثيلية إلى عمل حملات ميدانية وإعلامية في مجال التوعية والتثقيف وكذا تنفيذ عدداً من برامج التوعية إلى تدشين هذه الفعالية الإذاعية المدرسية التنافسية لطلاب المدارس بالمحافظة.

مؤكداً أن مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز لا يزال مستمراً في نشر الوقف عن طريق إقامة العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والحملات الإعلامية والتثقيفية في مجال الوقف والتي تساهم في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والمجتمع المحلي ومعرفة دورهم في الحفاظ على الوقف وأهميته وعدم الإعتداء عليه.

وفي ختام كلمته، عبر مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز عن شكره الجزيل للحاضرين جميعاً ولإدارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء ووكلاء المدارس المستهدفة لهذه الفعالية التنافسية والكادر التربوي فيها، وكذا الفريق الإعلامي التابع لمكتب الأوقاف والإرشاد وعلى رأسهم الأستاذه حنان الكباري في إنجاح هذه الفعالية الرائعة وتنظيم الحفل التكريمي للمدارس المشاركة بالمنافسة.

من جانبه عبر نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ بجاش المخلافي عن سعادته بحضور هذا الحفل التكريمي والإشادة بطلاب وطالبات المدارس والمشاركين جميعاً على ما قدموه من منافسة رائعة خلال الفعالية ، مثمناً الجهود الكبيره الذي قام به مكتب الأوقاف والإرشاد وعلى رأسهم مدير المكتب القاضي خالد البركاني في إقامة هذه الفعالية التنافسية والحفل التكريمي الأكثر من رائع.

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وفي ختام الحفل التكريمي كرم مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز القاضي خالد البركاني نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء ووكلاء المدارس المشاركة بالفعالية والكادر التربوي وجميع المشاركين من طلاب وطالبات المدارس والفريق الإعلامي لمكتب الأوقاف وجميع المشاركين في الفعالية التنافسية بشهائد تقديرية وجوائز وهدايا قيمة للفائزين بالفعالية تقديراً للجهود الكبيره التي قدموها خلال المنافسة.

وتخلل الحفل التكريمي العديد من الفقرات الخطابية والفنية والإنشادية ابتهاجاً بهذه الفعالية التنافسية الرائعة، إلى جانب عدداً من الفقرات الإستعراضية والمشاهد التمثيلية وفقرة المسرحية الفنية لطلاب مدرسة 26 سبتمبر.

وكان مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز قد دشن فعالية الإذاعة المدرسية التوعوية التنافسية مطلع الشهر الماضي وبمشاركة 11 مدرسة للبنين والبنات في مديريات كلاً من (المظفر - وصالة - والقاهرة) بالمحافظة، والتي أستمرت حتى تاريخ 20 من الشهر الماضي وسط تقديم منافسات رائعة من كافة المدارس المشاركة للفعالية.

حضر الحفل التكريمي نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ بجاش المخلافي ، والأستاذ منير أحمد سيف ، ومدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الأستاذ عبدالخالق سيف ، ومدير إدارة الأنشطة بمكتب التربية ، ومدراء ووكلاء المدارس المشاركة والكادر التربوي والإداري فيها ، إلى جانب أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالفعالية وجمع غفير من أبناء المدينة.