أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم السبت .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

قيادي جنوبي يكشف خطة التمزيق للتلاحم الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/440312/ "العقيلي" يكشف عن كيفية تقديم منتجي وصانعي ومستوردي الألغام للمحاكم المحلية والدولية https://www.elyamnelaraby.com/440319/ تصعيد حوثي في التحيتا والجاح بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/440325/ "العقيلي" يتحدث عن الجهد الخارجي لإظهار مشكلة الألغام https://www.elyamnelaraby.com/440327 مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتحدث حول التوعية في الجانب الوطني https://www.elyamnelaraby.com/440331/ شاهد.. فرض رسوم على من يريد الدخول لأداء الصلاة بصنعاء بزمن الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/440333/ "البحسني" يعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الثانية للبدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع عسكرية https://www.elyamnelaraby.com/440338/ مسلحون يستهدفون منزل وسيارة محام بمدينة إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/440342 اغتيال مسوؤل في قوات الحزام الأمني بعدن https://www.elyamnelaraby.com/440348/ البحسني يصدر توجيهات للبدء في تنفيذ 3 مشاريع خاصة بالمنطقة العسكرية الثانية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/440355/ البحسني يتفقد معسكر الكتيبة الخاصة التابع للمنطقة العسكرية الثانية https://www.elyamnelaraby.com/440356/ رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية بأسرة الشهيد الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/440361/ ناشطون يفضحون أدوار الإخواني أنيس منصور مقابل الأموال القطرية https://www.elyamnelaraby.com/440362/ القوات الجنوبية تصفع مليشيات الحوثي والإصلاح في حدود أبين والضالع https://www.elyamnelaraby.com/440376/ توجيهات حكومية لمواجهة تبعات إعصار بافان في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/440377/ عيادات متنقلة للهلال الإماراتي تقدم الرعاية لمواطني الغويرق جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/440378/ توقيع اتفاقية شراكة بين معهد ايفورد ومركز الاستشارات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/440386 المخلافي : الحصار الجائر هو السبب الوحيد لتفاقم الوضع الإنساني والخدمي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/440390/ مقاومة البيضاء تشن هجوما على مواقع المليشيات والأخيرة ترد بقصف المنازل https://www.elyamnelaraby.com/440394/ وفد أممي يصل تعز لمناقشة الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية https://www.elyamnelaraby.com/440396/

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