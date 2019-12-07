 الزُبيدي يشيد بتضحيات اللواء الرابع مقاومة جنوبية في جبهات شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، مساء اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، القائد أوسان علي محمد الشاعري، قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبية.
وخلال اللقاء استمع الزبيدي من قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبية، لشرح موجز عن تطورات الأوضاع في جبهات شمال الضالع، والمهام العسكرية التي يضطلع أفراد اللواء الرابع لصد ودحر محاولات التوغل التي تقوم بها المليشيات الحوثية.
وأشاد الزبيدي بما يسطّره منتسبو أفراد اللواء الرابع مقاومة إلى جانب إخوانهم من الوحدات العسكرية الجنوبية الأخرى في جبهات شمال الضالع، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود لمواجهة تلك المليشيات بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي وفقاً لما تضمنه اتفاق الرياض.
ومن جانبه، ثمن القائد الشاعري، اهتمام عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وحرصه الدائم على الاطلاع على احتياجات القوات الجنوبية، بما يضمن تأديتها لمهامها من دون أي معوقات.
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