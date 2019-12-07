مقاومة البيضاء تشن هجوما على مواقع المليشيات والأخيرة ترد بقصف المنازل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 البيضاء - الخليج 365 شنت المقاومة الشعبية مسنودة بالعمالقة،فجر اليوم السبت، هجوما مباغتا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن مقاومة ال حميقان شنت في الساعات الاولى من فجر اليوم هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثية الإنقلابية بمديرية الزاهر. وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي ردت على الهجوم بقصف همجي بمدفعية الهاون على قرى عزلة الحبج الاهلة بالسكان وتسببت في ترويع الاطفال والنساء والمواطنين.

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