شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قناة”الجزيرة” تتلقى تعليمات من مسؤولين قطريين بعدم نشر أي محتوى قد يشكل استفزازًا... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت قناة الجزيرة تعليمات من مسؤولين قطريين بالتوقف عن بث أيّ محتوى يشكل استفزازًا للمملكة وتعليق مهاجمتها، وذلك قبل أيام من بدء التغيير التدريجي، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ للمتابعين لتغطية القناة في الفترة الأخيرة.



ووفقًا لـ”إرم نيوز” فإن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولة قطرية لإنجاح المفاوضات الجارية مع المملكة لإنهاء المقاطعة، في ظل زيارة سرية قام بها وزير خارجية قطر إلى المملكة؛ لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الأزمة. من جهته أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، أمس، خلال مشاركته في مؤتمر بإيطاليا، أن “تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها”. جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements

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