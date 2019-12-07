المخلافي : الحصار الجائر هو السبب الوحيد لتفاقم الوضع الإنساني والخدمي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، أن الحصار الجائر والجريمة الإنسانية بحق أبناء تعز والتي تعد السبب الوحيد لتفاقم الوضع الإنساني والخدمي بشكل كارثي وحرمان أبناء المحافظة من أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثلة بالغذاء والدواء والماء وحرية التنقل .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت مع فريق برنامج الغذاء العالمي "الاوتشا" برئاسة على رضا "نائب المدير القطري للبرنامج والمسؤول الإقليمي والمختص في الألغام UNDP .

وقال "هذه المعاناة فرضت الاحتياج الكبير لمزيد من التدخلات الإنسانية وليس هناك مبرر لبقاء المنظمات خارج المدينة يسهم في تعزيز الحصار وسيؤدي الى تخفيف لمساعدات للمواطنين الذين عادوا الى المدينة بعد نزوحهم في بداية الحرب والحصار خاصة وإنها عاصمة المحافظة وتم تطبيع الحياة فيها وتفعيل المؤسسات واستتاب الأمن الداخلي" .

كما استعرض مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الكريم السامعي الأوضاع الصحية والمشاكل والمعوقات في مجال سوء التغذية لدى الأطفال وتفشي الحميات والكوليرا والضنك وتغطية النقص في مجال الأدوية والأجهزة التشخيصية.

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إلى ذلك تطرق مدير الأمن العميد منصور الاكحلي إلى الأوضاع الأمنية ومؤشرات النجاح التي يحققها الأمن في مجال الضبط والتحقيق وجمع المعلومات وإحالة المتهمين إلى القضاء وتسيير حملات أمنية مستمرة في إطار تثبيت الأمن والاستقرار وحماية المنظمات وكل المؤسسات العاملة في المحافظة .

وشهد اللقاء استعراض تقارير قدمتها اللجنة الفرعية للإغاثة ولجنة النازحين وفرع الجهاز المركزي للإحصاء والشؤون الاجتماعية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي تطرقت إلى المعاناة الإنسانية التي تعيشها المحافظة جراء الحرب والحصار .

من جانبه أكد المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي على رضا على أهمية توحيد مصادر المعلومة والإحصاءات الدقيقة مشيرا إلى أن البرنامج سيعمل على تغطية الفجوة الغذائية عبر العديد من الوسائل بالإضافة إلى نقل المكتب المختص بتعز من إب الى عدن .

وأضاف أن العام 2020م سيكون حافلا بالكثير من التدخلات التي تخدم سبل المعيشة المستدامة ومنها دعم إقامة مشاريع والتدخل النقدي ومراجعة الاختلالات في عملية التوزيع وسلامة المواد الغذائية وتحويل المساعدات من طارئة إلى دائمة.

وعقب اللقاء قام الفريق الأممي بزيارة إلى الجحملية ومستشفى الثورة وعدد من الشوارع والأحياء داخل المدينة .