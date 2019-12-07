شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت المواقع بقذائف الـ بي إم بي ، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل عنيف. وأردفت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى واستخدمت في عمليات الاستهداف التي شنتها الأسلحة القناصة وسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف منذ ساعات الصباح لهذا اليوم السبت. ويتواصل التصعيد الخطير الذي تقوم به المليشيات الحوثية في أكثر من منطقة جنوب محافظة الحديدة في ظل سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، وهو ما لم تلتزم به المليشيات الموالية لإيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف حوثي لمواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.