فريق شمسان يتوج ببطولة الشهيد جعفر لناشئي الجودو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توج فريق شمسان ببطولة الشهيد اللواء جعفر محمد سعد للجودو لفئة الناشئين التي نظمها اتحاد الجودو بعدن بإشراف مكتب الشباب والرياضة ومشاركة اندية وحدة عدن وشمسان والجلاء والميناء والروضة وشباب المنصورة .



وتنافس ناشئو الاندية في البطولة على الفئات الوزنية ٤٠ كجم / ٤٥ كجم / ٥٠ كجم / ٥٥ كجم/ ٦٠ كجم / ٦٦ كجم و فوق ٦٦ كيلو جراما .

وتمكن ناشئو فريق شمسان من احراز البطولة بحصدهم 4 ذهبيات ووبرونزيتين، فيما حل فريق وحدة عدن في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وحل فريق الجلاء في المركز الثالث بذهبية وفضية .

وأسفرت المنافسات الفردية في وزن 40 كجم، عن فوز عبدالرحمن محفوظ ( الجلاء )، بالمركز الأول يليه جميل يسري ( المنصورة )، وفي المركز الثالث، علي محمد علي ( شمسان ) .

وفي وزن 45 كجم، فاز في المركز الأول، احمد باماجد ( شمسان )، فيما حل في المركز الثاني، وهبي فكري (وحدة عدن )، وفي المركز الثالث جاء محمد عبدالله ( الروضة ).

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وفي وزن 50 كجم، جاء في المركز الاول نافع امين عبدالدائم ( وحدة عدن )، وفي المركز الثاني محمد منصر( الميناء )، وفي المركز الثالث : محمود نجيب ( المنصورة ) .

أما في وزن 55 كجم، فاز بالمركز الأول، خالد ايهاب ( وحدة عدن )، وبالمركز الثاني، مازن عبدالله سالم ( الروضة )، والمركز الثالث : عمرو جمال عمرو ( شمسان ).

وفي وزن 60 كجم، حل منصور منير ( شمسان )، في المركز الأول، فيما جاء حسين ناصر حسين ( الجلاء )، بالمركز الثاني، ومحمد صالح ( الروضة ) بالمركز الثالث .

فيما حل في المركز الأول في وزن 66 كجم، عبدالله محمد عبدالرحيم ( شمسان )، وفي المركز الثاني حل يوسف سليمان ( الجلاء )، وبالمركز الثالث، فاز احمد وليد ( وحدة عدن ) .

وفي وزن 66 كجم ( مفتوح )، جاء بالمركز الأول، سعيد جمال علي ( شمسان )، وبالمركز الثاني، مصطفى يونس ( الميناء)، وبالمركز الثالث، احمد ظافر (وحدة عدن ) .

وعقب اختتام فعاليات البطولة قام مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر ، و مدير النشاط الرياضي نبيل النينو و رئيس اتحاد الجودو بعدن سامح السلامي بتكريم فريق شمسان بكأس وميداليات البطولة و فريق وحدة عدن بكأس وميداليات الوصيف و فريق الجلاء بكأس وميداليات المركز الثالث .