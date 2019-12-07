توجيهات حكومية لمواجهة تبعات إعصار بافان في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365

وجه رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، باعتماد معدات وحدة شق للطوارئ وحصر الأضرار، إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ للسلطة المحلية .. مؤكدا ان الحكومة ستوفر كل الإمكانات اللازمة للسلطة المحلية في سقطرى من اجل معالجة آثار الدمار الناجم عن الأعاصير.



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم مع محافظ ارخبيل سقطرى، رمزي محروس، للإطلاع على الأعمال العاجلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، لفتح الطرقات الرئيسية المتضررة جراء تدفق سيول الأمطار خلال اليومين الماضيين.

Advertisements

وأشار محافظ سقطرى إلى ان الاعمال تتواصل لتسيير حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين في سقطرى وضمان سلامتهم .. منوها بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في إعادة الطرقات إلى وضعها الطبيعي، ومعالجة آثار تدفق السيول الغزيرة التي اجتاحت سقطرى جراء العاصفة الإعصارية بافان.

فيما أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إعادة فتح الطرقات الرئيسية المتضررة من السيول المتدفقة جراء العاصفة المدارية "بافان".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار رفع درجة الجاهزية للتعاطي مع تبعات العاصفة المدارية وتقليل خسائرها على المواطنين إلى الحد الأدنى.

وحث رئيس الوزراء، السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على نشر التوعية في أوساط المواطنين والصيادين في سقطرى للتعامل مع هذه التقلبات المناخية وتوخي أعلى درجات الحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.. موجها الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة وبشكل عاجل للسلطة المحلية في سقطرى بما يمكنها من تعزيز قدراتها في التعامل مع آثار التغيرات المناخية.