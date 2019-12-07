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القوات الجنوبية تصفع مليشيات الحوثي والإصلاح في حدود أبين والضالع

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الضالع أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

القوات الجنوبية تصفع مليشيات الحوثي والإصلاح في حدود أبين والضالع

الضالع أبين - الخليج 365

واصلت القوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتها العسكرية تحقيق الإنتصارات الميدانية على حدود محافظتي أبين والضالع ضد مليشيات الحوثي وحزب التجمع اليمني للاصلاح المصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمية.

 

وفي أحداث الموقف العسكري الذي شهدته جبهات شمال وغربي محافظة الضالع، فقد نفذت وحدات المدفعية والدروع عددا من العمليات العسكرية صوب تجمعات مليشيات الحوثي في الفاخر والعود محققة نجاحات جديدة حسب ما نقلته المصادر الإستخباراتية من عمق مناطق سيطرة العدو.

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وخيم الهدوء الحذر جبهتي مريس والأزارق والفاخر مع اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهتي بتار جنوب غربي قعطبة وجبهة الخرازة الرابطة بين جبهات شمال قعطبة والجبهات الجنوبية الغربية للمديرية.

 

هذا وفي الجانب الآخر فقد تمكنت القوات الجنوبية المرابطة في محافظة أبين من كسر زحف ميداني واسع لمليشيات حزب التجمع اليمني للاصلاح المصنف ضمن قوائم الإرهاب العالمي وكبدتهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد والممتلكات.

 

الجدير ذكره، أن القوات الجنوبية المرابطة بجبهة الضالع تخوض معارك نارية مستمرة ضد مليشيات الحوثي منذ ما يقارب ثمانية أشهر، في الوقت نفسه تخوض القوات الجنوبية المرابطة في محافظة أبين عمليات عسكرية ضد المليشيات الإخوانية المسنودة من عناصر تنظيم القاعدة وداعش التي تحاول اجتياح المدينة منذ أواخر أغسطس الماضي.  

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