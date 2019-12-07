قيادات الحزام الأمني تتفقد الخطوط الأمامية في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تفقد نائب قائد الحزام الامني وقائد التدخل السريع القائد عبدالرحمن الشنيني وقائد اللواء الرابع نخبة شبوانية المقدم/ وجدي باعوم الخليفي ومدير العلاقات العامة للحزام الامني والتدخل السريع ثابت السعدي وقائد كتيبة حزم 3 قائد نقطة دوفس المركزية محمود الكلدي، الخطوط الأمامية في محافظة أبين .



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وأبدت القيادات إرتياحها من الروح المعنوية العالية التي لمسوها لدى الأفراد والقيادات المرابطة في خطوط تماس المواجهات ضد ميليشيا الإصلاح في منطقة الشيخ سالم .. مؤكدين على ضرورة إستمرار هذه الروح المعنوية العالية ورفع الجاهزية القتالية التضحية والدفاع عن الارض الجنوبية ضد المليشيات الارهابية الهمجيه التخلفية التي تريد اجتياح العاصمة عدن.

واكد الابطال ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسنستمر في محاربة كل قوى التامر والتدمير للجنوب والسعي لاقتلاع هذه المليشيات الغازية المتمركزه في قرن امكلاسي وشقرة.

كما اكد الابطال ان ارضنا لاتقبل الخونة والمعتدين واصحاب المشاريع المنقوصة التي تريد النيل من حق شعبنا الجنوبي في تقرير مصيرة ونيل حريته على كامل حددو ما قبل عام 1990م الذي ادخل المجتمع الجنوبي في نفق مظلم ومجهول ودمر كل المؤسسات المعسكرية والامنية والمدنية والقضائية وكافة الدوائر الحكومية التي تخدم الشعب الجنوبي برمته.