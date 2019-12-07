شاهد .. الحطمة يفوز بالمركز الأول بسباق ماراثون الشهيد جعفر بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اقيم عصر اليوم على ساحل ابين بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن سباق ماراثون الشهيد اللواء جعفر محمد سعد الذي نظمه إتحاد العاب القوى وبمشاركة من شاب بمحافظات عدن لحج ابين .
وانطلق الماراثون من جولة العلم بساحل أبين إلى جولة الرحاب في حي العريش بخور مكسر .
وأحرز العداء عبده علي الحطمه من نادي المنصورة المركز الأول، فيما حل بالمركز الثاني طاهر محمد سعيد من نادي المنصورة والمركز الثالث - سامر علي احمد من نفس النادي .
وفي المركز الرابع جاء علي احمد من نادي شمسان، وفي المركز الخامس ماجد مرشد من نادي الشرطة، وفي المركز السادس حسين الذيباني من نادي الشرطة، والمركز السابع احمد نصر محمد نادي الميناء .
حضر الفعالية الوكيل المساعد لشؤونة الأنشطة الرياضية بوزارة الشباب خالد الخليفي و مدير عام الشباب والرياضة بعدن نعمان شاهر وعدد من عشاق الرياضة بعدن .
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