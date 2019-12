شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ"بن سلمان" علي حادث إطلاق النار الذي ارتكبه سعودي داخل قاعدة عسكرية أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم الأمير خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع ، خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار الذي وقع أمس في قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا ، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة. وقال الأمير خالد بن سلمان في عدد من التغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه بتويتر : أقدم خالص التعازي لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي اليوم على قاعدة بينساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا. نقف مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب.

وأضاف : “أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى”. وتابع : “إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي”. مؤكدًا أن “حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية”.

I extend my sincerest condolences to the families of victims of today's tragic shooting at the U.S. Naval Air Station Pensacola in Florida. My thoughts are with our American friends at this difficult time. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

Khalid bin Salman خالد بن سلمان✔@kbsalsaud

I extend my sincerest condolences to the families of victims of today's tragic shooting at the U.S. Naval Air Station Pensacola in Florida. My thoughts are with our American friends at this difficult time.

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

Khalid bin Salman خالد بن سلمان✔@kbsalsaud

Like many other Saudi military personnel, I was trained in a U.S military base, and we used that valuable training to fight side by side with our American allies against terrorism and other threats.

