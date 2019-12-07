شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مسؤول إيراني كبير يزور "السعودية" بدعوة سرية من المملكة ( ماذا يحدث ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجه رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، اليوم السبت، إلى السعودية بدعوة منها لإجراء مفاوضات حول مشاركة بلاده في موسم الحج القادم.

وقال رشيديان، في تصريح صحفي أدلى به قبيل مغادرته طهران، إن الزيارة للسعودية تأتي لبحث موسم الحج القادم، وبناء على دعوة من وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر.

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وأضاف رشيديان: "نامل بأن نتمكن خلال هذه الزيارة من التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي بما يستلزم لإقامة الحج المترافق مع العزة والكرامة والأمن والهدوء للحجاج الإيرانيين إلى جانب سائر الحجاج".

وأشار إلى "العدد الكبير للمواطنين الإيرانيين الذين سجلوا أسماءهم لأداء مناسك الحج وينتظرون دورهم للتشرف بزيارة الديار المقدسة"، وأكد: "نامل في ضوء المتابعات التي ستجري بزيادة حصة الحج المخصصة لإيران وأن يتم التجاوب من قبل الدولة المضيفة لتفويج عدد أكبر من الحجاج".

وتعليقا على موضوع استئناف العمرة المفردة، قال رئيس منظمة الحج الإيرانية: "خلال موسم العمرة الماضي جرت محادثات مع الجانب السعودي تم فيها طرح بعض القضايا، منها توفير الأمن والهدوء وحفظ عزة وكرامة المعتمرين الإيرانيين إلى جانب سائر المعتمرين".

