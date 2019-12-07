الدفاعات الجوية اليمنية تسقط رابع طائرة تجسسية في اقل من اسبوع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة من الارشيف الخليج 365 – جيزان أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في جيزان.

وأكد مصدر في الدفاع الجوي أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جبل العلم بسلاح مناسب.

وتضاف هذه الطائرة الى ثلاث اخرى جرى اسقاطهن في جيزان وعسير خلال ديسمبر الجاري.

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