اغتيال قيادي عسكري في عدن والمحافظ يصف الوضع بالخطير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اغتال مسلحون مجهولون في عدن، مساء اليوم السبت، قيادياً بارزاً في الجناح العسكري لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية أن “نائب مدير القوى البشرية للحزام الأمني والدعم والاسناد محمد صالح الردفاني، قتل برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مديرية المنصورة”.

وشهدت محافظة عدن خلال الأسبوع الفائت، 10 عمليات اغتيالات لضباط أمنيين.

محافظ محافظة عدن طارق مصطفى سلام اوضح من جانبه إن تنامي أعمال الاغتيالات في عدن وتصاعد الاقتتال بين فصائل المرتزقة في أكثر من محافظة جنوبية، يأتي في اطار المخطط السعودي الاماراتي الجديد الذي بدأ تنفيذه الشهر الماضي وتحديداً عقب الاعلان عما يسمى بإتفاق الرياض.

وقال سلام أن محافظة عدن تشهد وقوع حالة أو حالتي اغتيال يوميا فضلاً عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا نتيجة المواجهات المسلحة بين فصائل المرتزقة في عدد من المناطق المحتلة والذي بلغ نحو 400 شخص.

واشار محافظ عدن الى إندلاع مواجهات مسلحة فجر اليوم بين فصائل المرتزقة في الأحياء السكنية في مدينة البريقة، مؤكداً أن الاشتباكات حلفت قتلى وجرحى من مليشيات المجلس الانتقالي ومليشيات الفار هادي وإصابة بعض المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم التي تمركز فيها الطرفان.

وأضاف : أن الوضع في المحافظة خطير في ظل التحشيد المستمر لفصائل المرتزقة وكذا حالة النزوح للسكان جراء الاقتتال الدائر بين المرتزقة.”.