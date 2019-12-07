شكرا لمتابعة خبر عن قناةالجزيرة: تتلقى تعليمات من المسؤولين القطريين بعدم بث أي محتوى قد يشكل استفزازًا "للسعودية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - «جامعة العطاء» .. جودة التعليم وحداثة التجهيزات تنقلها إلى صدارة الجامعات اليمنية الأكثر تميزا .. مقتطفات من مسيرة نجاح متفردة ..«تقرير» الصين تنتج ولي اول مره قرد خنزير على التاريخ وبعد أسبوع كانت المفاجأة وزير الخارجية القطري يكشف عن موقف بلاده في "مصر" ويفاجئ الجميع بشأن الإخواه عاجل بالفيديو : محمد العرب يفجر مفاجاة مدوية ويكشف عن صحفي غير مسبوق في اليمن يحمل ضائح من العيار الثقيل للحوثيين منذ انطلاق عاصفة الحزم (شاهد)

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