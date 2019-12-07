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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ويرعب كل السعوديين داخلها وخارجها ... تصريح مباغت وغير متوقع من قلب العاصمة القطرية



اثارت تصريحات قائد المنتخب السعودي سلمان الفجر التي ادلى بها في العاصمة القطرية الدوحة صدمة كبيرة لكل السعوديين خاصة وانه اعلن عدم جاهزيته لخوض المباراة النهائبة على كاس خليجي 24 امام المنتخب البحريني غدا الاحد.

الا ان الفرج تدارك تصريحه الذي اثار مخاوف السعوديين بأن المنتخب جاهز لخطف كاس خليجي 24 والعودة به الى الرياض .

وأكد سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أهمية خوض مباراة نهائي كأس خليجي 24 أمام المنتخب البحريني بكل قوة. وفي بدايته تصريحاته، بارك الفرج لجماهير المنتخب السعودي على التأهل إلى نهائي البطولة الخليجية بعد تخطي المنتخب العراقي في نصف النهائي. جديد اب برس : Advertisements وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السعودي أمام البحرين، أكد الفرج أن المنتخب السعودي جاهز لتحقيق الفوز وحصد اللقب الخليجي. وأكد الفرج أن جميع اللاعبين جاهزون للفوز، ووعد جماهير الأخضر بالعودة إلى الرياض باللقب الخليجي الغائب منذ سنوات طويلة عنهم. وكان المنتخب السعودي قد تغلب على المنتخب القطري في مباراة غاب عنها الفرج بسبب الإصابة، بهدف مقابل لا شيء سجله عبدالله الحمدان. ويلتقي الأخضر السعودي أمام البحرين في نهائي كأس الخليج غدًا الأحد على ملعب عبدالله بن خليفة، ملعب نادي الدحيل. تنتظر جماهير الكرة الخليجية مباراة نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين، وهو أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ البطولة.

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