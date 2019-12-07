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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف ليومنا هذا السبت 7/ 12 "تغيير مفاجئ"

أسعارالصرف في العاصمة صنعاء الريال السعودي جديد اب برس : Advertisements الشراء

153 - 153.3

البيع

154 - 153.7

الدولار الامريكي

الشراء

582 - 580

البيع

585 - 586

أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن :

الريال السعودي

الشراء

155.5

البيع

156

الدولار الامريكي الشراء

592

البيع

595

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