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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف ليومنا هذا السبت 7/ 12 "تغيير مفاجئ"
أسعارالصرف في العاصمة صنعاء
الريال السعودي
جديد اب برس :
الشراء
153 - 153.3
البيع
154 - 153.7
الدولار الامريكي
الشراء
582 - 580
البيع
585 - 586
أسعارالصرف في العاصمة المؤقتة عدن :
الريال السعودي
الشراء
155.5
البيع
156
الدولار الامريكي
الشراء
592
البيع
595
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