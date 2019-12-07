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عدن - ياسمين التهامي - أزور الطبيب النفسي ... إليسا تتحدث عن علاقاتها السريه مع الوليد بن طلال وتفجر مفاجأة

كشفت المطربة اللبنانية، إليسا، في لقاء حديث معها، عن مفاجأة تتعلق بألبومها الغنائي المقبل، بعد إعلان اعتزالها قبل أشهر، فيما نصحت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة زيارة الطبيب النفسي.

"سأغادر وأنا نجمة"

جديد اب برس :

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أكدت إليسا في لقائها معآ مجلةآ "جمالك"، أنها امرأة واثقة من نفسها، ولكنها أحيانا تتخذ بعض المواقف لتخضها قليلا، فتذكر نفسها بالناس الذين يحبونها وهم كثر.

وشددت بأنها ستغادر الوسط الفني وهي نجمة، موضحة أنه "عندما يبدأ النجم بالنزول بدلا من الصعود لا يجب أن يقوم بأي خطوة إضافية، بل أن يتوقف ويغادر في عز نجاحه".

وأردفت "ليس من الجميل التراجع بعد كل النجاح والحب الذي نصنعه".

علاقتها بالوليد بن طلال وقرار بشأن ألبومها المقبل

وبسؤالها عن حدوث أي تغيير يؤثر على مسيرتها الفنية، قالت إليسا" لم يتغير شيء، فشركة "روتانا" لطالما دعمتني في قراراتي، كذلك سالم الهندي والأمير الوليد بن طلال، لكن لدي اعتبارات أخرى فيما يخص الألبوم المقبل". وأعلنت: سأنتج لنفسي، إن قررت الرجوع عن قراري بالتوقف".

وأكدتآ إليسا أنها لا تحب إفساد العلاقات، كما لا تحب أن أشعر بالذنب، بل تفضل الاتفاق، ويريحها أن تعرف أن من تحبهم راضين، ولكن لا يعنيها أمر من لا يعنون لها.

وكانتآ إليسا أعلنت في شهر أغسطس/آب 2019آ قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

"أزور الطبيب النفسي"

كشفت إليسا في نفس المقابلة، أنها تتعامل مع صحتها النفسية بنفسها، لكن عندما تحتاج لطبيبتها النفسية، لا تتأخر في زيارتها.

وأشارت إلى أن "الكلام علاج مريح، فهناك أمور لا يمكننا البوح بها للقريبين منا، لكن من الضروري إخراجها من عقلنا وقلبنا، لذا التحدث عنها للطبيب هو العلاج".

ويشار إلى ان إليسا نصحت متابعيها، بالذهاب لزيارة الطبيب النفسي، وذلك احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناتو، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية".

كشفت المطربة اللبنانية، إليسا، في لقاء حديث معها، عن مفاجأة تتعلق بألبومها الغنائي المقبل، بعد إعلان اعتزالها قبل أشهر، فيما نصحت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة زيارة الطبيب النفسي.

"سأغادر وأنا نجمة"