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عدن - ياسمين التهامي - علاج طبيعي و المفاجأة أنه موجود في كل بيت ... وداعاً للجلطات الدماغية وآلام المعدة والإحتباس البولي ومرض الأميبيا والتيفود

فصوص الثوم اعتبرت في العصر اليوناني الترياق الذي يعالج الأمراض المختلفة، وهذا لأن الثوم يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، كما أنه يحتوي على العقار المناعي الطبيعي الأس _ألليل سيستين، وعند هرس الثوم تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، الذي يعطي رائحة الثوم، وتقاس فوائد تناول الثوم من خلال احتوائها على أكبر كمية من مادة الألليسين، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 3 النياسين، ويحتوي على معادن مثل الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والسكريات. فوائد الثوم على الريق للجسم للثوم فوائد رائعة لعلاج الكثير من الأمراض والوقاية منها كما أثبتت الكثير من الأبحاث والدراسات، تعرفوا على هذه الفوائد ولكن قبل أن تجربوها يجب أن تستشيروا الطبيب .

أولا: يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وأشارت دراسات حديثة أن ثمرة واحدة من الثوم تقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم. من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يخفض من ضغط الدم المرتفع، فهو يعمل على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية، لأنه يساعد على زيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية. يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين و الجلطات، لأن تناول الثوم على الريق يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين. محاربة الأمراض الفطرية المُعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو، واحدة من أهم فوائد أكل الثوم على الريق ، وهذا لأن الثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا. ومن فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، الذي يسبب أمراض الجهاز الهضمي، فهو له دور مهماً في محاربة الأمراض. قد يعالج أكل الثوم على الريق نزلات البرد ولكن ليس هناك دراسات توضح هذا. الثوم يعتبر مضاد حيوي وينشط الدورة الدموية. يقي المثانة من الأمراض. يزيد من نشاط الكبد وتقويته لطرد السموم من الدم. من فوائد أكل الثوم على الريق لمدة 6 أشهر يومياً بانتظام أنه يعالج كسور العظام، ويعمل على تقوية العظام خاصةً عند الأطفال. مطهر للفم والمريء والتهابات اللثة، ويقوي الأسنان. تناول الثوم على الريق يطرد البلغم ويقلل من الصداع والغثيان الذي يصيب الجسم.

جديد اب برس :

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الوقاية من أمراض السرطان من فوائد أكل الثوم على الريق أنه يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم، لاحتوائه على مادة الدياليل التي تحارب تكوّن الخلايا السرطانية في الثدي ، فهو يساعد الجسم على زيادة إفراز إنزيمات تثبط من الخلايا السرطانية في الجسم. وجد المعهد الوطني الأمريكي من خلال إجراء تجارب على الحيوانات أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية ، ويمنع ترسب المواد الكيميائية في الدم المسببة للأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة وسرطان المعدة وسرطان الجلد، فباختصار من فوائد أكل الثوم على الريق هو تقوية جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية. فوائد الثوم على الريق والسكري فص ثوم واحد يساعد على تحسين نسبة السكري في الدم، فقد أشارت الدراسات الحديثة أن الثوم يخفض من مستوى سكر الجلوكوز في الدم ، الذي يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول ، وقد أجريت الدراسة على حيوانات مصابة بمرض السكري وأثبتت أنه يخفض من مستوى الدهون في الدم ، إلا أن مثل هذه الدراسات لم تثبت مدى صحتها على الإنسان، ولكن دواء مثل الميتفورمين والذي يحتوي على زيت الثوم، أثبت أنه يقلل من مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تجارب المرضى لأنه يقوم بتحسين معدل الأنسولين في الدم. فوائد الثوم لعلاج الصداع النصفي من فوائد تناول الثوم كل صباح فور الاستيقاظ أنه يقلل من آلام الرأس مثل الصداع والصداع النصفي، يمكنك مضغ فص ثوم أو عصر الثوم واستخلاص ماؤه ووضع نقطتين منه في فتحة الأنف، أو هرسه ودهنه على الجبهة أو الرقبة لسحب الألم.

فوائد الثوم على الريق لعالج أمراض المعدة يخفف الثوم من آلام المعدة، ولكن تجنبوا الإفراط من تناوله فقد يسبب الانتفاخات، قوموا بإضافة 12 سنتيمتر من عصير الثوم إلى أقل من ربع كوب من الماء، واشرب هذا المزيج يومياً في كل مساء أو على الريق حسب الرغبة.

الثوم يقضي على البكتيريا الضارة والفطريات قديما كان الثوم يستخدم في القضاء على مرض الكوليرا ،كان الناس يقومون بتوزيع الثوم في أرجاء متفرقة من المنزل لقتل بكتيريا الكوليرا المنتشرة في الجو، كما أن شرب عصير الثوم على الريق يحمي ويقي من جميع الأمراض البكتيرية والفطرية المنتشرة. فوائد أكل الثوم على الريق لعلاج سلس البول الثوم يمكنه علاج التهابات المثانة، قم بإضافة ربع كيلو من الثوم مع نصف كيلو من زيت الخردل مع اثنين لتر ماء وخلطهم في وعاء، واتركه يغلي حتى يتبخر الماء ، بعد أن يبرد قليلا قم بتدليك منطقة تحت السرة به مرتين يومياً. فوائد أكل الثوم على الريق لأمراض الأذن الثوم مفيد جداً في علاج جروح الأذن والصديد أو القيح ، كما أنه يساعد في علاج الصمم، لعلاج أمراض الأذن خذ 4 فصوص ثوم واغليها مع ملعقة طعام من زيت الخردل، ثم اطفئ الحرارة وانزل الوعاء وانتظر حتى يصبح الخليط دافئاً، خذ قطرة من الخليط وضعها في الأذن، ولعلاج الصمم قم بغلى 8 فصوص من الثوم في 60 مللي في زيت السمسم أو زيت بارد وضع قطرتين من هذا الزيت في الأذن مرتين.