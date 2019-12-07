شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..هادي يصعق كل ابناء هذه المحافظة ويوجه لأبنائها اتهام خطير ومهين ويصفهم بوصف جارح لم يجروء حتى الحوثي على فعلها( لن تصدق ما قاله هادي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..هادي يصعق كل ابناء هذه المحافظة ويوجه لأبنائها اتهام خطير ومهين ويصفهم بوصف جارح لم يجروء حتى الحوثي على فعلها( لن تصدق ما قاله هادي )

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..هادي يصعق كل ابناء هذه المحافظة ويوجه لأبنائها اتهام خطير ومهين ويصفهم بوصف جارح لم يجروء حتى الحوثي على فعلها( لن تصدق ما قاله هادي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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