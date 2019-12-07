شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في تصرف غير متوقع: أمير قطر الوالد يقوم بهذه الحركات والتصرفات اثناء عزف النشيد الوطني السعودي أثناء مباراة قطر والسعودية..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أشاد ناشطون بموقف أمير قطر الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، اللذين ظهرا يقفان في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي قبل بداية مباراة قطر والسعودية برغم الخلاف السياسي الخليجي. جديد الخليج 365: Advertisements وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ خليفة وحمد بن جاسم وهما يقفان في المنصة الرئيسية بـ”استاد الجنوب” أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، في لفتة نالت إشادة واسعة. صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه pic.twitter.com/OoVPSAunRT — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) December 5, 2019 "> "> ‏F B A | فهد بوزوير ✔@FahadBuzwair صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه pic.twitter.com/OoVPSAunRT — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) December 5, 2019 ٢٢٠ صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه pic.twitter.com/OoVPSAunRT — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) December 5, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه pic.twitter.com/OoVPSAunRT — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) December 5, 2019 كما تداول النشطاء مقطعا آخرا لمدرجات الجماهير أظهرت أيضا وقوف كل الجماهير القطرية، أثناء عزف النشيد السعودي في لفتة طيبة تزامنا مع أنباء المصالحة القريبة بين قطر والسعودية.

وحقق منتخب السعودية فوزا غاليا على منتخب قطر، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من بطولة “خليجي 24” والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة. أحرز هدف منتخب السعودية عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.

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