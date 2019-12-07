شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير ‘‘محمد بن سلمان’’ يفاجئ الجميع ويعلن هذا القرار العاجل الذي اسعد قلوب كل اليمنيين خاصة عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف حساب شهير على “تويتر”، تفاصيل “صادمة” عن ما يفعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل انجاح قمة العشرين الذي أصبحت السعودية أول دولة عربية تتولى رئاسة المجموعة، حيث من المقرر أن ستستضيف المملكة قادة العالم في القمة الدولية بالرياض في 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر في العام المقبل. وقال حساب “العهد الجديد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يراهن على هذه القمة، وذلك كونه يظنها مفتاح الخروج من قفص تهم القتل الملتصقة به، مشيراً إلى أن قادة دول العالم سيجتمعون في فندق “الريتز” الذي قال إنه “سيء الصيت”. وأضاف العهد الجديد أن الإعداد لهذه القمة كبير والكوادر مستنفرة لأجل انجاح الترتيبات، لافتاً حسب ما زعم أن الميزانية المخصصة لها عملاقة، (الطريق وحده) من المطار إلى الريتز دافع عليه 2 مليار عشان يزينه ويضبطه!. وأوضح الحساب الشهير أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير، هاتف ابن سلمان قبل عدة أيام، محذراً إياه من مقاطعة أعضاء G20 للقمة في الرياض، إن استمر في حرب اليمن وما يتعلق بها من انتهاكات لحقوق الإنسان. جديد الخليج 365: Advertisements وقال “العهد الجديد” إن ابن سلمان جمع مستشاريه بعد الاتصال، اقترحوا عليه أن يتم حلّ مسألة اليمن بشكل مؤقت على الأقل.!.

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