هل تذكرون الفنانة هيفاء وهبي التي سحرت قلوب الملايين بجمالها وانوثتها شاهد كيف اصبحت اليوم بعد ان غزاها الشيب صور

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - احتلت النجمة مكاناً في قائمة النساء الجميلات عالمياً وهذه المرّة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كلّ بلد" الّتي نشرها موقع UberFacts. واختار الموقع أجمل إمرأة من كل بلد، و حصّة في هذه القائمة بوجود هيفاء وهبي إلى جانب نساء جميلات من بلدان أجنبية. وبهذه المناسبة، نشرت وهبي صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام وبدت فيها في غابة الجمال والأناقة، حيث اختارت إطلالة بسيطة بـ"الهوت شورت"، مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي جديد الخليج 365: Advertisements ويُشار الى أن وهبي هي مغنية وممثلة لبنانية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب.

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