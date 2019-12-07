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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال مسوؤل في قوات الحزام الأمني بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
إغتال مسلحون مجهولون، اليوم السبت، مسؤول بارز في قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن .
وقالت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على نائب مدير القوى البشرية بقوات الدعم والإسناد "الحزام الأمني"، محمد صالح بالقرب من منزله في حي وديع حداد بمديرية المنصورة .
وأضافت المصادر، أن صالح فارق الحياة قبل إسعافه جراء إصابته بطلقات نارية قاتلة، فيما لاذ الجناة بالفرار .
وتأتي هذه الحادثة، بعد يومين من نجاة مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العقيد مسفر الحارثي، نجا من محاولة إغتيال بعد خروجه من منزل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، العميد الركن عبدالله عبدربه في حي الممدارة .
وعادت خلال اليومين الماضيين، ظاهرة الإغتيالات إلى الواجهة بالتزامن مع جهود التحالف العربي لتنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
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