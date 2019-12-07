شاهد.. توثيق بالفيديو لخروقات الحوثيين في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 بث المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي، تسجيلا مصورا يظهر خروقات الحوثيين بإحدى جبهات الحديدة.

ووثق مشهد مصور بالفيديو خرق وانتهاك مليشيات الحوثي للهدنة الأممية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. Advertisements ويظهر في المشهد مسلحون من مليشيات الحوثي يستهدفون مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. وكانت المليشيات المدعومة من إيران قد كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية ، وشنت هجمات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة تصدت لها القوات المشتركة وكبدتها خسائر فادحة.

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