محافظ تعز يؤكد أنه لا يمتلك أي صفحات على فيسبوك أو موقع خاص بإسمه وصفته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

أكد محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان بأنه لا يمتلك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



جاء ذلك بعد تداول اخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول اللجان المشكلة ونتائج التحقيقات في قضية الشهيد الحمادي واتهام أطراف في قضية اغتياله وغيرها من الاخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام والتي تنشر باسم محافظ تعز وصفته وهو مانفاه المحافظ شمسان نفيا مطلقا.

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كما أوضح في تعز تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن جميع الصفحات التي تحمل اسمه وصفته على فيسبوك هي صفحات مزورة، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه ‏لم ينشر أي تعليق أو خبر في الفيس بوك منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف المحافظ شمسان بأن الموقع الذي ينشر أخبار بإسم نبيل عبده شمسان القدسي محافظ محافظة تعز وغيرها من المواقع هي أيضا مزورة.