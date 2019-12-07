مسلحون يستهدفون منزل وسيارة محام بمدينة إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 استهدف مسلحون مجهولون منزل وسيارة محامي بمدينة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين استهدفوا منزل وسيارة المحامي مضر السماوي بإطلاق نيران كثيفة في شارع بغداد وسط مدينة إب. وأضافت المصادر عن وقوع أضرار مادية كبيرة نتيجة إطلاق النيران بكثافة على المنزل والسيارة ومنزل مجاور لمنزل السماوي، وإحداث حالة من العرب لدى أبناء المحامي وأسرته وجيرانه خصوصا الأطفال والنساء. وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني، تقوده مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة، ومع الفلتان الأمني زادت معدلات الجريمة والقتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات.

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