قصف مدفعي حوثي على منازل المواطنين في حيس والتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيا الحوثي مسلسل التصعيد الإجرامي لخروقاتها للهدنة واعتدائها على منازل المواطنين بالقصف المدفعي والاستهداف بالعيارات المتوسطة في مدينتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وأكدت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا بفذائف الهاون على مدينتي حيس والتحيتا مما تسبب في إلحاق اضرار في منازل المواطنين وبث الرعب لدى السكان خصوصاً النساء والأطفال. وأضافت المصادر ان المليشيا اعقبت قصفها المدفعي باستهداف المنازل بنيران عيارات أسلحتها المتوسطة بكثافة استخدمت فيه عيار الدوشكا 12.7 . هذا وتتواصل جرائم مليشيا الحوثي في مناطق محافظة الحديدة خصوصاً بعد اعلان الهدنة الأممية وكان لمديريتي حيس والتحيتا النصيب الأكبر من جرائم وبطش مليشيات الحوثي بحق المدنيين

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