شاهد.. فرض رسوم على من يريد الدخول لأداء الصلاة بصنعاء بزمن الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 صنعاء - الخليج 365 فرض أحد القائمين على أحد مساجد صنعاء، رسوماً على من يريد الدخول لأداء الصلاة.

وتداول ناشطون، اليوم السبت، صورة توضح أن مشرفا بأحد مساجد صنعاء على لوحة أسعار للصلوات نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء. Advertisements وبحسب الناشطين، فإن القائم على أحد المساجد في صنعاء علق لوحة علي باب المسجد فرض رسوماً على من يريد الدخول لأداء الصلاة. وقال إن ذلك بهدف تسديد فاتورة الكهرباء المرتفعة. واعتبر الناشطون أنها طريقة سخرية مبتكرة للتعريف بارتفاع تكلفة الكهرباء التجارية في صنعاء والتابعة لقيادات حوثية عليا.

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