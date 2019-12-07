مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يتحدث حول التوعية في الجانب الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي ، عن ماذا تعني التوعية في الجانب الوطني. Advertisements وقال"العقيلي" في حواره لـ "الخليج 365"، إن التوعية تعني لنا في البرنامج الوطني ، والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أهمية كبيرة، فجانب التوعية هو توعية المواطنيين من مخاطر الألغام، للتقليل من خسائر المدنيين أثناء عملية التطهير وعند عودة النازحين إلى منازلهم.

وأضاف بانه على المواطن أيضا إبلاغ فرق البرنامج عن الأماكن التي تحتوي على ألغام والأماكن المشبوهه.

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