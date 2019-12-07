شاهد تفاصيل: الدفاع المدني يكشف سبب الانفجار المروع في داخل محطة وقود بالمدينة

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا منذ قليل: تصريح مباغت وغير متوقع من قلب العاصمة القطرية يرعب كل السعوديين في داخل السعودية وخارجها ويهز المملكة من اقصاها الى اقصاها واخيرا : السعودية تمنح الجنسية لليمنيين مجانًأ ودون دفع ريال واحد..ومرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يوضح كيفية تجنيس هذه الفئات من اليمنيين على حساب المملكة عاجل : الموت يفجع شاشة عربية شهيرة برحيل هذا المخرج الكبير (الاسم والصورة) عاجل : ولي العهد السعودي في موقف صعب لأول مرة .. أمام أمراء ’’آل سعود’’.. ووكالة رويترز تفجرمفاجاة مدوية وتكشف معلومات وتفاصيل صادمة عن مايحدث داخل الأسرة الحاكمة(هذه نصها)

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