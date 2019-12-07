الحوثيون يقتلون امرأة أثناء محاولتها منعهم من هدم منزلها بصعدة
صعدة: يمن شباب نت
السبت, 07 ديسمبر, 2019 - 12:52 صباحاً
[ صورة من جوجل لموقع محافظة صعدة ]
أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على قتل امرأة في منطقة زور وادعة بمديرية "الصفراء" في محافظة صعدة (شمال اليمن) أثناء محاولتها منع الجراف التابعة للمليشيا الحوثي من هدم منزل العائلة.
وأفاد مصدر محلي "ان القيادي الحوثي المدعو "لطف العواوي" باشر هو ومرافقيه بإطلاق النار على المرأة واردوها قتيله ومنعوا أقاربها من إسعافها حتى فارقت الحياة". بحسب ما نقلت وكالة "سبأ".
وقال المصدر "أن مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ حملة بسط وتخريب في أراضي وعقارات المواطنين بحجة أنها أراضي وعقارات تابعة للأوقاف وأملاك الدولة".
وتمارس الميلشيات انتهاكات مستمرة في مناطق سيطرتهم من انقلابهم في 21 سبتمبر 2014 تحت سلسلة من المبررات، غير أن محافظة صعدة والتي تعد معقل زعيمهم، تعاني من الانتهاكات الحوثية منذ نحو عقدين من الزمن بسبب ممارساتهم الطائفية وتمردهم المسلح.
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