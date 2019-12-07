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تصعيد حوثي في التحيتا والجاح بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

تصعيد حوثي في التحيتا والجاح بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

صعدت مليشيا الحوثي خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة حيث قامت باستهداف مواقع القوات المشتركة في عدداً من مناطق محافظة الحديدة.

 

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وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في التحيتا بقدائف ال بي ام بي والأسلحة المتوسطة كما استهدف مواقع القوات في منطقتي الجبلية والطور بالأسلحة المتوسطة.

 

وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه افادت المصادر العسكرية ان المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة وقذائف ال آر بي جي بشكل مكثف.

 

يأتي هذا التصعيد بعد ان تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة نتيجة تصعيد هجماتها المتكررة على مواقع القوات المشتركة والتي تصدت لها المشتركة وسقط على أثرها مئات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات في الأسبوع الماضي.

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