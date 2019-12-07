وصول 17 جريحا حوثياً إلى مستشفيات مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

أفادت مصادر طبية في مدينة الحديدة ،بوصول 17جريح من عناصر مليشيات الحوثي الى مستشفيات المدينة،لتلقي العلاج بعد أصابتهم اثناء مشاركتهم في العمليات الهجومية التي شنتها المليشيات على مواقع القوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة.

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وتصدت القوات المشتركة لهجوم شنتة مليشيات الحوثي الارهابية على مواقعها في المناطق العسكرية جنوب محافظة الحديدة وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأستبسلت القوات المشتركة في التصدي للهجوم ،وأجبرت المليشيات على الانسحاب بعد فشلها في أحداث اي اختراق.

وفي الأونة الاخيرة صعدت مليشيات الحوثي من انتهاكاتها واستهدافها لأنحاء متفرقة من محافظة الحديدة متنصلة عن كل الاتفاقيات الموقعة عليها بإشراف الامم المتحدة.