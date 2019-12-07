"العقيلي" يكشف عن كيفية تقديم منتجي وصانعي ومستوردي الألغام للمحاكم المحلية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، عن كيفية تقديم منتجي وصانعي ومستوردي الألغام للمحاكم المحلية والدولية.



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وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، بالنسبة في هذا المجال أتحدث عن المكتب التنفيذي للتعامل مع الألغام، بأن المعني بهذا الشأن هي الحكومة الشرعية.

وأضاف بأنهم برنامج انساني علينا عملية نزع وتطهير الأرض من الألغام، وابعاد المخاطر عن المدنيين، وندعوا من إلى من تسبب في زراعة الألغام الكف عن زراعتها ونطالب بتزويدنا بخرائط واحداثيات لتطهير الأرض من الألغام.