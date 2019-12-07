قيادي جنوبي يكشف خطة التمزيق للتلاحم الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

قال الاستاذ فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مساعد الأمين العام في الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عادت الدكاكين السياسية لبيع بضاعتها المنتهية الصلاحية وفق خطة التمزيق للتلاحم الجنوبي ".



وأضاف الجعدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" التي أتبعتها عصابات حرب 94 القذرة في إنتاج مسميات هلامية زائفة أخترقت بها ثورتنا الجنوبية لطعنها في الخاصرة".

وتابع "هؤلاء الأدعياء المترزقين عليهم أن يعوا جيدا أن مواسم العسل انتهت".

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وكان الجعدي قبل ساعات "إن إيماننا بقضيتنا هو إيمان مطلق نابع من أوجاع شعب تم إقصائه وتغييبه وتسريح كوادره"

وأضاف "إن هذا الإيمان لا يمكن له أن يتزعزع أو يتغير أو يناله النقصان ، ورؤوسنا على أكفنا في الدفاع عنه حتى اخر رمق".