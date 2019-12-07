- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أمين العقيلي" يكشف عن خطة التنفيذ الخاصة ببرنامج نزع الألغام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الشحات غريب
كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين صالح العقيلي، عن خطة التنفيذ الخاصة ببرنامج نزع الألغام.
وقال في حوار خاص لــ "الخليج 365"، إن الخطة التي تقدمنا بها نحن ثلاثة خطة التنفيذ الأول 2009 حتي 2015 ، أما الخطة الثانية كانت من عام 2014 حتي 2020 شهر أبريل.
وأضاف بأنه خطة التنفيذ الثالثة كان له الشرف بالعمل فيها وتقديمها وممثلا عنها عن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وممثلا عن الحكومة اليمنية للمؤتمر الرابع للمراجعة لاتفاقية أوتوا بأسلو، هذه الخطة تعتمد على تمديد الدعم لليمن من قبل المشروع الإنمائي للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمين العقيلي" يكشف عن خطة التنفيذ الخاصة ببرنامج نزع الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.