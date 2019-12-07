العكبري يكشف أبرز نجاحات ونشاطات شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

استضافت إذاعة سلامتك FM في برنامجها الأسبوعي المباشر "مشاوير" ، المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، وذلك للتعرف عن كثب على نشاط الشركة، وتوضيح التساؤلات لبعض النشطاء والمواطنين.



وفي حديثه عبر الأثير تطرق الدكتور خالد العكبري الى أبرز نجاحات الشركة منذ توليه إدارتها في نوفمبر 2018م، قائلاً "عملت على تحليل الوضع الراهن للشركة وحددت نقاط القوة والضعف، ومن ثم عملت على عملية التدوير الوظيفي لكادر الشركة، وكان اعتمادي الأكبر على الشباب وخريجي الجامعات، وفتحت مركز تدريب، وركزت على الاهتمام بالتخطيط والتنظيم وتحليل المشكلات وتحديد الأهداف"، مشيراً في سياق حديثه الى أن قيادة الشركة عملت على زيادة الخزن بنسبة بلغت أكثر من 50% للمشتقات النفطية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور العكبري: "وضعت قيادة الشركة سياسة واضحة لتوريد المشتقات النفطية، تتكون من 12 بند واضحة لكل التجار، مضمونها أن التوريد متاح لكافة تجار المحافظة ومن خارجها، على أن تعمل الشركة كل اسبوعين مناقصة، يتقدم فيها جميع التجار بحسب احتياجات الشركة من المتطلبات النفطية، ويتم ارساء المناقصات على أقل سعر.

وأكد العكبري أن شركة النفط بالساحل هي الشركة المثالية في بيع المشتقات النفطية بأسعار مناسبة على مستوى الجمهورية، وانها متمسّكة بثبات السعر، وقد تخسر مئات الملايين احياناً سعياً منها للحفاظ على التسعيرة المعمول بها ولمراعاة المواطنين، وأردف قائلاً: "دفعنا في شركة النفط من فبراير 2016م حتى يومنا هذا أكثر من 90 مليار ريال قيمة وقود للمؤسسة العامة لكهرباء الساحل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لإيلاء الكهرباء اهتماماً كبيراً وللحد من انقطاع التيار الكهربائي.

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وأشار الدكتور العكبري الى أن جميع كادر الشركة من أبناء المحافظة يشعرون بما يشعر المواطن من ارتفاع للمشتقات النفطية أو انقطاعات للكهرباء، ويجب أن يشعر المواطن بما يشعر به موظفو الشركة من تعرضهم للسموم وقضائهم أوقات طويلة ومتواصلة تصل الى 24 ساعة عمل، وأن الشركة فقدت الكثير من الموظفين ازاء اصابتهم بأمراض خبيثة كالسرطان وغيرها.

معرباً عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الأحمر الاماراتي لتقديم الدعم في شتى المجالات، وأهمها توفير وقود الكهرباء واستقرار التموين في محطات الوقود، وذلك من خلال توفير 3 بواخر ديزل تقدر بنحو 14 ألف طن، وكذا باخرتان مازوت تقدر بنحو 15 ألف طن، الأمر الذي خفف عن شركة النفط في دعم قطاع الكهرباء.

واستعرض العكبري في سياق حديثه لبرنامج "مشاوير" : "علاقة شركة النفط بنظيرتها في العاصمة المؤقتة عدن جيدة، والتعاون متبادل فعندما تحتاج بعض فروع شركات النفط لكميات من الوقود يتم تقديم لهم المساعدة، والعكس صحيح، مبيناً أن شركة النفط فرع الساحل قامت بتموين نظيرتها في عدن بثلاث بواخر من المشتقات النفطية قبل يومين، معتبراً أن هذا الإجراء يعد نجاحاً كبيراً لفرع شركة ساحل حضرموت فنحن نفخر أن نموّن فرع العاصمة المؤقتة عدن بثلاث بواخر لضمان استقرار التيار الكهربائي.

وفيما يخص الجانب الإعلامي للشركة، أعلن مدير عام شركة النفط فرع الساحل عبر أثير إذاعة سلامتك للمستمعين والإعلاميين والمواطنين عن تدشين موقع شركة النفط الرسمي (ww.ybchc.com)، بهدف الوصول الى شركات خارجية في توريد المشتقات النفطية، على أن يتم تطوير الموقع بحيث يرتبط عبر تطبيقات العمل بالشركة، الى جانب صفحة الشركة الرسمية على الفيس بوك.

واختتم مدير عام شركة النفط بالساحل حديثة بالشكر لمدير إذاعة سلامتك الأستاذ صلاح العماري ولكافة طاقم الإذاعة، مشيداً بما تقدمه الإذاعة من محتوى اجتماعي وصحي وثقافي يلامس واقع المواطنين.